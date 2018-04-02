В Ровенской области 40-летняя учительница начальных классов пыталась покончить с собой, бросившись с моста в реку.

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Инцидент произошел в селе Степань. Когда женщина бросилась с 15-метрового моста в реку Горынь, неподалеку проходили люди. Средиочевидцев оказался и локальный врач, который спас утопленницу.

"Я зашел в воду, палка у меня уже была, я доставал до нее, подал палку - она все-таки хотела жить", - рассказал главный гинеколог Степанской больницы Алексей Билык.

К спасению женщины подключился и сержант пожарно-спасательной части, который также оказался рядом с местом происшествия. Скорая помощь забрала женщину в больницу с переохлаждением.

"Была в тяжелом состоянии психо-эмоциональном, состояние ступора. Она не была контактной, она не давала ответов. Фактически, она никакую реакцию не хотела проявлять", - сообщила главный врач Степанской больницы Алла Скачко.















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