За прошлый год Супрун получила 9091 гривен процентов от вклада в украинском банке и 348284 гривен заработной платы на должности руководителя МОЗ

В украинских банках Ульяна Супрун 140 тыс. гривен сбережений и еще более 12 тыс. гривен на счету ее мужа в Украину. Об этом говорится в ее декларации .

На счету в американском банке (Citibank NA) Супрун 8317 долларов.

Также вместе с мужем и.о. министра задекларировала 3652164 долларов взносов в кредитных союзов и других небанковских финансовых учреждений, а также 555 663 долларов в собственном пенсионном счете в США (Fidelity Brokerage Services LLC).

В декларации указывается, что в США Супрун застраховала свою жизнь на сумму 1670 долларов в компании William Penn Life Insurance.

Согласно декларации, своего жилья в Украине и.о. министра нет, однако вместе с мужем имеют право на пользование квартирой в Киеве площадью 128,7 кв.м.

Автомобили и другие ценные вещи в декларации не указаны.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5100000 гривен доходов в 2017 году .

Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 .

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн .

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2600000 грн дохода , полученного в течение 2017 года.