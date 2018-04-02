С начала боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей в результате взрыва взрывоопасных предметов погибли 2558 гражданских лиц. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров, передает корреспондент.

"В результате взрыва взрывоопасных предметов погибли 2558 гражданских лиц, между них 2316 взрослых и 242 детей", - сообщил Комиссаров.

Также, по состоянию на прошлую неделю, в результате разрыва взрывоопасных предметов погибли 273 военнослужащих Вооруженных сил Украины, около 1000 человек были ранены.

Напомним, в начале марта с начала АТО саперы обезвредили более 185 тыс. боеприпасов.

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