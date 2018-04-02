|Радиоактивная катастрофа на Донбассе: Минобороны Украины забило тревогу
|02.04.2018 16:00
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Министерство обороны заявляет, что возможное затопление террористами шахты «Юнком» в Донецкой области угрожает радиоактивным загрязнением региона.
Позицию ведомства озвучил на брифинге начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Максим Комиссаров, передают ««.
Он напомнил, что в советское время в шахте близ Енакиево был проведен подземный ядерный взрыв.
«Небольшой мощности, но имевший выброс радиоактивных продуктов, которые находятся под землей. В случае, если этот объект будет затоплен, то вероятно с этой водой частицы, зараженные в результате ядерного взрыва, могут проникнуть в грунтовые воды и можно только представить, что будет дальше. Это очень опасно», – отметил Комиссаров.
По его словам, Минобороны пытается повлиять на данную ситуацию, но пока безрезультатно.