Министерство обороны заявляет, что возможное затопление террористами шахты «Юнком» в Донецкой области угрожает радиоактивным загрязнением региона.

Позицию ведомства озвучил на брифинге начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Максим Комиссаров, передают ««.

Он напомнил, что в советское время в шахте близ Енакиево был проведен подземный ядерный взрыв.

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«Небольшой мощности, но имевший выброс радиоактивных продуктов, которые находятся под землей. В случае, если этот объект будет затоплен, то вероятно с этой водой частицы, зараженные в результате ядерного взрыва, могут проникнуть в грунтовые воды и можно только представить, что будет дальше. Это очень опасно», – отметил Комиссаров.

По его словам, Минобороны пытается повлиять на данную ситуацию, но пока безрезультатно.

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