Антикоррупционный комитет Рады не рассмотрел законопроект об освобождении общественных объединений от е-декларирования

Заседание комитета Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции, где депутаты должны были рассмотреть законопроект, который освобождал от заполнения электронных деклараций представителей общественных объединений, не состоялся из-за отсутствия кворума.

"Заседания не было, так как не было кворума", - сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам международного сотрудничества и имплементации антикоррупционного законодательства Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как ранее сообщалось, заседание комитета планировалось провести в понедельник, чтобы во вторник Верховная Рада Украины могла рассмотреть законопроект №8209-1 о внесении изменений в закон Украины о предотвращении коррупции, касающийся освобождения отдельной категории лиц от выполнения требований финансового контроля.

Законопроект №8209-1 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 2 апреля. Его авторы, в числе которых председатель парламента Андрей Парубий, первый заместитель спикера Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид предлагают исключить из списка лиц, которые обязаны подавать электронные декларации представителей общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов, соответствующих квалификации, других лиц, которые входят в общественной совет добропорядочности, созданный в соответствии с законом Украины о судоустройстве и статусе судей, общественных советов, советов общественного контроля.

Согласно предложенным изменениям, иностранцы, которые являются не резидентами, и входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия также буду освобождены от заполнения этой декларации.