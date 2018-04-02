Во французских Альпах сошла лавина. Один человек погиб, еще четверо человек - одна женщина и три мужчины - пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на АР.

Спасательные службы Франции идентифицировали погибшего как врача Эммануэля Коши, который был опытным горным гидом. Обстоятельства его смерти будут подлежать расследованию.

Как сообщал в Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе.

В Японии, в горах Яцугадаке, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира