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В горах Франции сошла лавина: есть жертвы
02.04.2018 16:05

Во французских Альпах сошла лавина. Один человек погиб, еще четверо человек - одна женщина и три мужчины - пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на АР.

Спасательные службы Франции идентифицировали погибшего как врача Эммануэля Коши, который был опытным горным гидом. Обстоятельства его смерти будут подлежать расследованию.

Как сообщал в Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе.

В Японии, в горах Яцугадаке, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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