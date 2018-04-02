Сегодня, 2 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,334.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,338.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 348265.83 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 119.70 грн. Напомним, что в пятницу за грамм золота нужно было заплатить 1 131.18 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «3/4″, где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1390.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «РВС» — 1225.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото дорожает в понедельник, так как между инвесторов сохраняются опасения относительно глобальной торговой войны после того, как Китай объявил о введении пошлин на ряд товаров из США. Все это значит, что возросшая угроза мировых торговых войн будет оказывать давление на восприятие глобальными инвесторами рисков, косвенно обеспечивая поддержку традиционным защитным активам, таким как золото.

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