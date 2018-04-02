Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал инновационной украинскую пенсионную реформу, пишет Радио Свобода .

"Наша пенсионная реформа - это ноу-хау, придуманное в Украине", - заявил глава Минсоцполитики.

По словам Ревы, МВФ настаивал, чтобы в Украине повысили пенсионный возраст. Кроме того он отметил, что в правительстве предложили дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

"Когда мы вели переговоры по закону, МВФ впервые в истории - до этого он этого не делал - обнародовал свою позицию. Они считали, что при проведении пенсионной реформы мы должны повысить пенсионный возраст. Мы тогда публично заявили, что это неправильно. И они спросили, которые наши альтернативные предложения. Мы предложили дифференцированный выход на пенсию в зависимости от страхового стажа", - заявил Рева.

Кроме того было отмечено, что МВФ не сложно убедить, если в разговоре с ними прибегнуть к цифрам и расчетам.

"Ну согласитесь, если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит больше устал, моя рабочая сила больше износилась, следовательно я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - уверен Рева.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в Украине изменят механизм начисления пенсий .

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