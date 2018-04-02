Служба безопасности Украины в Луганской области объявила о подозрении в совершении преступления двум "заместителям министра внутренних дел ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает

"Правоохранители установили, что в 2014 году двое жителей Луганска - участковый инспектор и уволенный с должности оперуполномоченного местного райотдела милиции, присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе террористической организации "ЛНР", злоумышленники на данный момент занимают "должности заместителей министра внутренних дел", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления ими незаконного преследования украинских граждан, участия в подавлении сопротивления террористам со стороны гражданского населения и содействие боевикам ОРЛО в противодействии силам антитеррористической операции. Фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые объявлены в розыск.

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