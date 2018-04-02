Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области объяснил, почему вызвал на заседание погибшего в феврале 2017 года боевика "ДНР" Михаила Толстых по прозвищу Гиви. Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического акта" Фото: psb4ukr.org "Последние дни новостные ресурсы пестрят заголовками "Павлоградский суд вызвал на заседание убитого боевика Гиви", "ликвидированного террориста Гиви вызвали в суд". Можно понять заголовки и СМИ, которые не являются причастными к юриспруденции, но странно видеть скепсис в юридических ресурсах... Михаила Толстых, по прозвищу Гиви, обвиняют в совершении террористического акта. Судебное заседание назначено на 9:00 5 апреля 2018. Есть информация о том, что Гиви считается погибшим лицом. Основанием для закрытия дела является смерть человека. Но, согласно законодательству Украины факт смерти подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом ЗАГС", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1241546625989609&id=797891550355121 В суде отметили, что на данный момент ни прокурором, ни защитником не представлено соответствующего свидетельства."Факт смерти может быть установлен также решением суда, но по заявлению заинтересованных лиц в гражданском судопроизводстве. Парадокс в том, что такое заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины может быть подано родственниками умершего. Таким образом, имеет место ситуация, когда Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство, а потому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого, поскольку не имеет "официального" подтверждения смерти Гиви", – добавили в суде.Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.Журналист Юрий Бутусов считает, что Гиви ликвидировали украинские спецслужбы.11 февраля 2018 года атаман "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в Донецке задержали некоторых лиц, якобы причастных к убийству Гиви. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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