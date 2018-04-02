Приготовьтесь к шоку. Согласно результатам эксперимента, проведённого двумя австралийскими физиками, реальности не существует.

Так что не напрягайтесь: знакомый нам мир — очень странная штука, по крайней мере на квантовом уровне, пишет со ссылкой на и

Эндрю Траскотт и Роман Хакимов из Австралийского национального университета использовали атомы, чтобы воплотить на практике опыт Джона Уилера с отложенным выбором.

Этот мысленный опыт задаётся вопросом, в какой момент тело решает вести себя тем или иным образом.

С помощью сложнейшего дорогущего научного оборудования команда Траскотта и Хакимова поймала один атом гелия, а затем сбросила его через пару лазерных лучей, образующих неравномерную решётку.

Далее через случайные интервалы были установлены другие лазеры для воссоединения лучей, то есть на квантовом уровне казалось, будто один атом прошёл два разных пути вдоль лучей. Когда второй комплект лазеров убирали, казалось, будто атом выбрал путь по одному-единственному лучу.

Вот что говорит на эту тему сам Траскотт: «Если мы придерживаемся точки зрения, что атом действительно выбрал определённый путь или пути, то приходится признать, что будущий замер влияет на прошлое атома. Атомы не перемещались из точки A в точку B. Их волнообразное либо частицеобразное поведение возникало только тогда, когда они измерялись в конце пути».

Здравый смысл подсказывает нам, что атом двигался либо одним путём, либо другим, независимо от того, в какую точку пришёл, однако этот физический опыт говорит иначе.

Двигался ли атом по одному пути или по двум зависит лишь от того, как его измеряют в конце этого микроскопического пути, то есть получается вот что:

Если вам так будет легче, напомним, что данный опыт имеет смысл только на квантовом уровне и практически неприменим в повседневной жизни. Но он также показывает, что ткань пространства-времени безумна и непостижима.

В общем, не парьтесь: реальности не существует! Что это значит для вас? Скорее только, истина проста: во что вы верите, то вы сами и получаете! Так что больше никакой боли: мир такой, каким вы его САМИ воспринимаете!

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