Москва хотела, чтобы его экстрадировали в РФ по другому обвинению в интернет-краже в 2009 году. Российские чиновники ранее заявили, что они работают над тем, чтобы не допустить экстрадиции Никулина в США.

Россия возмущена выдачей Чехией США российского хакера Евгения Никулина, говорит, что Прага руководствовалась не правовыми нормами, а союзнической лояльностью, информирует svodka.net.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Возмущены выдачей Чехией в США российского гражданина Евгения Никулина, которого задержали по запросу США и держали под стражей в Праге с октября 2016 года», — говорится в заявлении.

«Разочарованы, что чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность», — отметили в ведомстве.

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При этом в МИД РФ утверждают, что чешская сторона проигнорировала требование Генпрокуратуры РФ о выдаче Никулина России.

Как сообщалось, 30 марта Чехия решила выдать США российского хакера Евгения Никулина, экстрадиции которого добивалась Россия.

Москва хотела, чтобы его экстрадировали в РФ по другому обвинению в интернет-краже в 2009 году. Российские чиновники ранее заявили, что они работают над тем, чтобы не допустить экстрадиции Никулина в США.

Верховный суд Чехии разрешил экстрадицию Никулина в США или Россию. Окончательное решение по этому делу осталось за министром юстиции Чехии.

Министр юстиции заявлял о давлении на него со стороны президента Чехии Милоша Земана, который лоббировал экстрадицию хакера вместо США в РФ.

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