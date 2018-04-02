Министр экологии и природных ресурсов Семерак обратился в Кабинет министров Украины с предложением снять ограничения с Госэкоинспекции и ее территориальных органов на проверку деятельности бизнеса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает

"Так в прошлом году действовал мораторий. Заработал ли лучше бизнес? Не знаю. Не заметил. А вот негативные последствия замечал и боролся с их последствиями. А надо устранять причины", - написал министр.

В этом году правительство существенно ограничило экоинспекцию осуществлять проверки, пояснил Семерак.

"Сегодня они не могут испытывать рубки в лесхозах, лови рыбы в реках и морях, деятельность в Национальном парках и т.д.", - отметил он.

Напомним, в начале марта текущего года в Минприроды анонсировали массовые проверки на рынке утилизации ядохимикатов. Таким образом министерство отреагировало на заявления экологов относительно катастрофической ситуации на рынке утилизаторов опасных отходов - более половины предприятий занимаются мошенничеством и вместо обезвреживания ядохимикатов свозят их на стихийные полигоны, отравляя людей.

По официальным данным, в Украине уже накоплено более 5 млрд тонн опасных отходов. До 2017 года в стране действовал мораторий на проверки бизнеса, который нивелировал государственный контроль за экологической ситуацией. Впрочем, в 2018 году правительство предоставило согласие Минприроды проводить проверки. И теперь экологи ожидают от эковедомства упорядочения ситуации на рынке обращения с опасными отходами.

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