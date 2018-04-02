Освященные куличи отправят на линию соприкосновения на Донбассе, чтобы поздравить военнослужащих и жителей освобожденных территорий, заявили в политической силе. Владимир Бондаренко: Пусть праздник Пасхи вдохновляет нас, и Господь по своей милости приведет Украину к победе Фото: fakty.ictv.ua "Пусть праздник Пасхи вдохновляет нас, и Господь по своей милости приведет Украину к победе. На нашей стороне правда, а значит и Бог с нами", – заявил глава столичной "Батьківщини" Владимир Бондаренко."Наши защитники – настоящие герои, наша надежда и опора. Сегодня мы не просто передаем пасхальные куличи и поздравления им – мы передаем нашу веру в них и в победу Украины. Пусть Бог благословит вас и всю нашу Украину!" – добавил руководитель Центра защиты киевлян Виталий Нестор.В освящении приняли участие депутаты Киевсовета фракции ВО "Батьківщина", военнослужащие и волонтеры, священнослужители Михайловского Златоверхого монастыря, представители благотворительных организаций и верующие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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