Освященные куличи отправят на линию соприкосновения на Донбассе,
чтобы поздравить военнослужащих и жителей освобожденных территорий,
заявили в политической силе. Владимир Бондаренко: Пусть
праздник Пасхи вдохновляет нас, и Господь по своей милости приведет
Украину к победе Фото: fakty.ictv.ua "Пусть праздник Пасхи
вдохновляет нас, и Господь по своей милости приведет Украину к
победе. На нашей стороне правда, а значит и Бог с нами", –
заявил глава столичной "Батьківщини" Владимир Бондаренко."Наши
защитники – настоящие герои, наша надежда и опора. Сегодня мы
не просто передаем пасхальные куличи и поздравления им – мы
передаем нашу веру в них и в победу Украины. Пусть Бог благословит
вас и всю нашу Украину!" – добавил руководитель Центра защиты
киевлян Виталий Нестор.В освящении приняли участие депутаты
Киевсовета фракции ВО "Батьківщина", военнослужащие и волонтеры,
священнослужители Михайловского Златоверхого монастыря,
представители благотворительных организаций и верующие.
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