Израильтянка Керен Свораи, не владеющая русским языком, нашла несоответствие в романе Льва Толстого "Анна Каренина", касающееся возраста сестер Кити Щербацкой.

Женщина заметила, что в первой части романа старшей сестрой Толстой называет Долли: "Во время своего студенчества он (Левин) чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова", передает со ссылкой на .

В пятой же части романа получается, что старшей между сестер была Натали: "В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы".

Свораи пояснила, что обнаружила ошибку летом 2017 года, перечитывая "Анну Каренину", которую до этого читала в ранней юности в 80-е годы. Сперва она решила, что речь идет об ошибке переводчика. Женщина решила проверить, и оказалось, что еще в двух переводах романа на иврит фигурирует такое же несоответствие.

Тогда Керен попросила двух своих русскоговорящих знакомых по Facebook заглянуть в оригинальный текст, и они обнаружили там тоже самое. При этом оказалось, что переводчица Констанс Гарнет, переводившая "Анну Каренину" на английский язык в 1901 году, еще при жизни писателя, убрала из второго отрывка слово "старшая" – вероятно, также заметив ошибку. Такое же решение принял, как выяснила Керен, и неизвестный переводчик "Анны Карениной" на французский, перевод которого вышел еще в 1885 году.

Тогда женщина попросила свою русскоязычную подругу написать письмо в Москву, в Государственный музей Льва Николаевича Толстого (ГМТ).

Оказалось, что израильтянка стала первым человеком, обратившим внимание музея на это несоответствие в часто переизданном и переведенном на десятки языков знаменитом романе Толстого. Сотрудники архива музея нашли эту ошибку в одной из первых рукописей романа.

"Выяснилось, что эта ошибка присутствовала в романе всегда, начиная с первой публикации. На нее не обратил внимания ни сам Толстой, ни его друг Николай Николаевич Страхов, редактировавший роман для первого отдельного издания, ни Софья Андреевна Толстая, часто печатавшая роман в полных собраниях сочинений писателя", - говорится на сайте музея, где была размещена благодарность в адрес Свораи.

При этом в публикации на сайте музея Свораи называют исследователем и филологом, хотя, как рассказала сама женщина, ее профессиональная деятельность не имеет никакого отношения к литературе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира