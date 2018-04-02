"По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями ... Мы должны это остановить"

"Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качество выполнения работ - нынешний и капитальный ремонт в том числе" , - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании по вопросам развития дорожного хозяйства, информирует "Правительственный портал" .

Он также отметил принципиальную важность слаженной работы на весовых комплексах.

"Контроль необходимо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривен на строительство, затем транспорт нагружают и перегружают, и таким образом разрушают дороги. По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Мы должны это остановить" , - сказал Гройсман.

Он предложил привлечь к процессу Министерство внутренних дел. В частности, глава правительства планирует использовать камеры видеонаблюдения.

"У нас, например, есть 78 комплексов. Давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь" , - резюмировал Гройсман.

Напомним, что в Украине начинается сезон дорожных работ , который предусматривает проверки качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, строящихся, а также внедрение контроля нагрузки транспорта.

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2020 годы.