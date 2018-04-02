|"ПриватБанк" подал иск в суд Кипра на крупного международного аудитора
|02.04.2018 16:24
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В «ПриватБанке» заявили, что структуры PwC нарушили свои обязанности при проверке финансовой отчетности банка за 2013–2015 годы, в результате чего финучреждение получило $3 млрд убытков.
30 марта 2018 года «ПриватБанк» подал в районный суд Никосии (Кипр) судебный иск против PricewaterhouseCoopers (Кипр) и PricewaterhouseCoopers (Украина), сообщила сегодня пресс-служба банка, информирует svodka.net.
В «ПриватБанке» заявили, что структуры PwC нарушили свои обязанности при проверке финансовой отчетности банка за 2013–2015 годы, в результате чего финучреждение получило $3 млрд убытков.
«Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества в течение многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Отныне кипрский суд будет принимать решение относительно PwC в установленном порядке», – заявил председатель правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл.
Интересы банка будет представлять международная юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) вместе с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co.
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Иск подан против PricewaterhouseCoopers Limited (Кипр) и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)» (Украина).
«ПриватБанк» – крупнейший украинский коммерческий банк Украины – был национализирован в конце 2016 года.
В НБУ заявили в январе 2017 года, что оценщики PwC в разы завышали стоимость залогов «ПриватБанка».
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В июле прошлого года Нацбанк исключил структуру PwC – ООО «Прайсвотерхаускуперс (аудит)» – из Реестра аудиторских фирм, которые могут испытывать украинские банки, сообщала пресс-служба регулятора.
«Основанием для принятия такого решения стало подтверждение ООО «Прайсвотерхаускуперс (аудит)» недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ «ПриватБанк», в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала. Выводы ООО «Прайсвотерхаускуперс (аудит)» не отражали реальных рисков работы ПАО КБ «ПриватБанк», которые стали причиной признания банка неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию», – заявляли в НБУ.
Международная сеть консалтинговых и аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers существует более 160 лет и входит в так называемую «большую четверку» аудиторских компаний. Штаб-квартира сети находится в Лондоне.