Отмена суточного лимита на операции с валютой не отразится на курсе гривни, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

Так, по мнению директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олега Куринного, влияние данных шагов регулятора по либерализации валютного рынка на курс будет несущественным, поскольку в украинской открытой экономике курсовая динамика определяется соотношением спроса на валюту со стороны импортеров и поступлений экспортной выручки, которые, в свою очередь, зависят от сезонности и конъюнктуры сырьевых товарных рынков.

"Дополнительными факторами влияния на курсовые тренды будут дальнейшая монетарная политика регулятора, уровень интереса финансовых инвесторов к рынку украинских ценных бумаг, ход сотрудничества с международными финансовыми организациями, волатильность доллара на мировых финансовых рынках", - добавил знаток.

Директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБа Антон Стадник полагает, что очередные шаги НБУ по либерализации валютного рынка будут помогать более плавному изменению курса гривни на межбанковском рынке.

"Говорить о том, будет девальвация или ревальвация гривни, в данном случае не совсем корректно. Единственное, что можно отметить точно и однозначно, так это то, что снятие предыдущих ограничительных мер, этой ограничительной меры и дальнейшая либерализация рынка, о которой говорит Нацбанк, будет помогать тому, что движение курса будет не таким скачкообразным, а более плавным", - сказал знаток.

Вместе с тем, по оценке директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, очередные шаги НБУ по отмене административных ограничений на валютном рынке могут увеличить волатильность курса гривни.

"Данные изменения могут также спровоцировать дополнительную волатильность курса на межбанковском рынке", - сказал он.

При этом И. Якобчук отметил, что НБУ и дальше будет продолжать сглаживание значительных колебаний курса на межбанковском рынке, для чего будут проводиться аукционы и интервенции по купле/продаже валюты. "Тем не менее, если на межбанковском рынке нет существенных дисбалансов между спросом и предложение, эти изменения дают возможность НБУ реже вмешиваться в ситуацию с целью стабилизации курса", - добавил он.

Как полагают эксперты, объем торговых оборотов на межбанковском рынке после снятия очередных административных ограничений может увеличиться.

"Расширение регулятором возможностей банков для проведения ими операций с иностранной валютой на межбанке продиктовано текущей благоприятной ситуацией на валютном рынке и, с одной стороны, позволит более эффективно управлять банкам своей валютной ликвидностью и распределять валютные риски, а с другой – повысит активность и ликвидность межбанковского рынка, усилив его собственные возможности по нивелированию дисбалансов спроса и предложения валюты и курсовой волатильности и минимизировав необходимость вмешательства самого регулятора. Данные нововведения могут привести к росту объемов торгов и более значительным колебаниям курса в течение торговой сессии. Но позитива от изменений больше, так как они расширят возможности банков по работе с клиентами, а также, наряду со смягчением ряда других действовавших ограничений валютного рынка для бизнеса, окажут позитивное влияние на инвестиционные настроения как внутренних, так и внешних инвесторов", - сказал О.Куринной.

И. Якобчук полагает, что в результате нововведений объем торгов на межбанковском рынке в отдельные дни может вырасти на $50-100 млн в течении дня.

"Изменения лимитов валютной позиции и отмена ограничения по сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня дает банкам возможность покупать иностранную валюту в собственную валютную позицию в больших объемах, что также дает возможность и продавать валюту в больших объемах. На мой взгляд, данные изменения теоретически могут привести к увеличению объемов торгов на межбанковском рынке в отдельные дни на $50-100 млн в течении дня", - сказал он.

Аналогичной точки зрения придерживается и А.Стадник: "Однозначно, рост торгового оборота на рынке произойдет, потому что ограничения по покупке на валютную позицию в рамках одного операционного дня - это был сдерживающий фактор для ликвидности валютного рынка. Рост объемов будет идти по возрастающей. Ряд довольно активных банков сразу же с первого дня снятия ограничений начнет более активно работать на рынке. Далее, вероятнее только, их число (банков) будет только увеличиваться".

Как сообщалось, НБУ с 30 марта 2018 года отменил суточный лимит на куплю-продажу банками валюты.

Кроме того, регулятор с 1 мая этого года увеличивает лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) до 3% с 1% регулятивного капитала, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) уменьшен до 8% с 10% регулятивного капитала.