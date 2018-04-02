В прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что капитана судна "Норд" подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. "Норд" после задержания в Азовском море отконвоировали в Бердянск Фото: Лариса Сарган / Twitter "31 марта 2018 года гражданину Украины, капитану судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – говорится в сообщении.Украинские пограничники задержали "Норд" 25 марта и отконвоировали его в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что "украинские пограничники действовали как сомалийские пираты".30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд санкционировал арест российского рыболовецкого судна "Норд". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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