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Капитану задержанного украинскими пограничниками российского судна "Норд" объявили подозрение
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02.04.2018 16:28
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В прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что капитана
судна "Норд" подозревают в нарушении порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины. "Норд" после задержания в
Азовском море отконвоировали в Бердянск Фото: Лариса Сарган /
Twitter "31 марта 2018 года гражданину Украины, капитану судна
"Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка
въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с
нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет", – говорится в
сообщении.Украинские пограничники задержали "Норд" 25
марта и отконвоировали его в Бердянск Запорожской области. На
борту находилось 10 членов экипажа.Спикер Государственной
погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило
порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию.
Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в
аннексированной Керчи, могут привлечь к административной
ответственности.28 марта управление Федеральной службы безопасности
РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в
отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал
российский траулер.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария
Захарова отметила, что "украинские пограничники действовали
как сомалийские пираты".30 марта пресс-секретарь генерального
прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд санкционировал
арест российского рыболовецкого судна "Норд".
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