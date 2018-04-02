В последнее время мы слишком часто сталкиваюсь с тем, что у нас все больше размывается ощущение войны, кажется, что она далеко, словно в другой стране, тысячи жертв каких-то других граждан, ведь наши все дома, у телевизора.

Размывается понятие врага, нам главное, чтобы не Порошенко, а там – хотя Путин, хотя , хотя снова Янукович. Об этом уже не шепчутся, а открыто говорят с телеэкранов, заявляют политики уровня . Об этом в своем пишет украинский политолог и блогер Тарас Черновил, передает .

Он высказал надежду, что такого недальновидного люмпена в стране все же меньшинство. Ясно, что такие есть и им уже с головы «вату» не вытянешь, но мудрым и адекватным иногда стоит заходить на российские ресурсы, чтобы находить там перлы, действует, как хорошая вакцина от «чувства единого народа».

По словам политолога, автором одного из таких перлов является влиятельная в России Елена Мизулина. Это не карикатурный образ. Это многократный депутат Госдумы и совета Федерации, а еще профессор и заслуженный адвокат . И, кстати, к теме, как в России умеют сочувствовать своим погибшим детям. Хотя им не до детей, они Путину сочувствуют, заявляя, что нужно после кемеровской трагедии высказать слова поддержки и сочувствия, в первую очередь, нашему лидеру Владимиру Путину, для него – это удар в спину. Это Мизулина сказала в эфире одной из самых рейтинговых российских программ, из присутствующих никто даже не поморщился, все сопя и опуская глаза в пол ее поддержали.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира