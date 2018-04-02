В этом году на выставке представили 60 различных писанок. Экспозиция продлится в течение месяца.

«На фестивале этого года есть 65 полуметровых писанок, и 7 метровых. Четыре писанки мы посвятили культурным деятелям Львова. В частности, писанка с трамваем посвящена Пиккардийской терции. Очень много есть тематических писанок», — рассказала организатор фестивалей Кристина Невинская.

В этом году между людей очень большой популярностью пользуется вязаная писанка. Ее собственными руками изготовила львовская художница Надежда Иванкив. «Это писанка связана крючком. Задумка была сделать яркую писанку. Чтобы она радовала не только глаз, но и была мьягенькой. На этой писанке я изобразила очень много цветов. Пасха у нас ассоциируется со светом, радостью. Именно следовательно решила обратиться к природе», — рассказала Надежда Иванкив.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира