Своими действиями они нанесли убыток железной дороге на сумму 200 тыс грн

Инцидент произошел в 8:22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское - Баловка. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Молодые не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда.

Вынужденная остановка пригородного поезда составила 22 минуты, до конечного пункта маршрута - станции Баловка - он прибыл с опозданием на 19 минут.

О факте несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу Приднепровской железной дороги в известность правоохранительные органы.

Поезд временно отстранен от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс грн.