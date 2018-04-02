В Запорожской области спасательные подразделения ликвидировали последствия опрокидывания автоцистерны с топливом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области, передает

"2 апреля в 5:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Энергодар-Мелитополь в Бердянском районе рядом с деревней Луначарское", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что автоцистерна MAN съехала в кювет и перевернулась, после чего произошла утечка дизтоплива с предохранительных клапанов. В результате происшествия цистерна не разгерметизировалась.

Как выяснилось, водитель направлялся из Киевской области в город Бердянск и перевозил 15 тонн бензина и 15 тонн дизтоплива.

Спасатели провели охлаждение цистерны и покрытия разлитого топлива пенной подушкой.

В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет.

От ГУ ГСЧС Украины привлекалось 4 единицы техники и 16 спасателей.

Напомним, 14 февраля 2018 года в Броварском районе Киевской области перевернулась цистерна с 30 тоннами этилового спирта, произошла разгерметизация и утечка жидкости.

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