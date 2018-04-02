В доме российского актера Мухтара Гусенгаджиева нашли детское
порно. Гусенгаджиев с 2012 по 2015 годы совершал преступления
в отношении детей Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщает
следственный комитет РФ на своем сайте.Суд доказал, что
Гусенгаджиев с 2012 по 2015 годы совершал преступления в отношении
детей родственников и своих знакомых, а также знакомился с
женщинами с детьми, которых впоследствии совращал.В доме
Гусенгаджиева нашли порнографические материалы.В ходе следствия
были проведены медицинская и сексолого-психиатрическая
экспертизы.Изначально Гусенгаджиева арестовали в сентябре 2015 года
по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки.Мухтар
Гусенгаджиев работал в Cirque du Soleil. Он имеет титул графа,
полученный от Российского дворянского собрания. Актер снимался в
сериалах "Последний из Магикян", "Дорогая Маша Березина", "Кулагин
и партнеры".В 2011 году он принимал участие в шоу "Танцы со
звездами" на канале "Россия-".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира