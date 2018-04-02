В доме российского актера Мухтара Гусенгаджиева нашли детское порно. Гусенгаджиев с 2012 по 2015 годы совершал преступления в отношении детей Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщает следственный комитет РФ на своем сайте.Суд доказал, что Гусенгаджиев с 2012 по 2015 годы совершал преступления в отношении детей родственников и своих знакомых, а также знакомился с женщинами с детьми, которых впоследствии совращал.В доме Гусенгаджиева нашли порнографические материалы.В ходе следствия были проведены медицинская и сексолого-психиатрическая экспертизы.Изначально Гусенгаджиева арестовали в сентябре 2015 года по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки.Мухтар Гусенгаджиев работал в Cirque du Soleil. Он имеет титул графа, полученный от Российского дворянского собрания. Актер снимался в сериалах "Последний из Магикян", "Дорогая Маша Березина", "Кулагин и партнеры".В 2011 году он принимал участие в шоу "Танцы со звездами" на канале "Россия-". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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