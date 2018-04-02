«Президент Дональд Трамп предложил российскому Путину провести саммит в Белом доме», – сказано в сообщении AFP в Twitter со ссылкой на Кремль.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, данное предложение глава США озвучил во время телефонного разговора с Путиным 20 марта.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», – сказал он.

При этом он отметил, что возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

«После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях – высылка шестидесяти дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать», – сказал Ушаков.

Он добавил, что по этой причине после двадцатого марта вопрос об организации встречи президентов не поднимался.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира