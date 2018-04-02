|Прозоре вбрання і "стильні окуляри": Тіна Кароль здивувала образом на концерті (ФОТО)
|02.04.2018 16:41
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Напередодні у Києві відбувся концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчею", зірками якого стало чимало українських виконавців, зокрема й Тіна Кароль, яка дивувала глядачів не лише на сцені голосом, але й дуже відвертим і не надто красивим вбранням.
Перед публікою тренер "Голосі країни" з'явилася в прозорому пластиковому вбранні від бренду Dafna May, який складався з кроп-топа зі сміливим декольте, спідниці-олівця і плаща, і в чорній нижній білизні.
Образ зірка доповнила "стильними" окулярами і яскравим макіяжем.
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