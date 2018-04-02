В первом квартале 2018 Украина сократила импорт газа более чем в 2 раза. В частности, значительно упал импорт газа из Словакии и Польши. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

“По оперативной информации Минэнергоугля, по результатам работы газотранспортной системы в первом квартале текущего года, Украина уменьшила объемы импорта природного газа более чем в 2,3 раза к уровню 1,82 млрд кубометров”, — отметил он.

При этом, если сравнить данные с аналогичным периодом 2017 года, то импорт уменьшился на 2 млрд 404,1 млн кубометров.

Так, из Словакии в I квартале 2018 года поступило 1 млрд 247,8 млн кубометров газа (-65,7% к январю-марту 2017 года), из Венгрии — 339,7 млн кубометров (+ 37%) из Польши — 231,1 млн кубометров (-31,3%).

В марте 2018 года импорт составил 673,9 млн кубометров газа, что в 2,1 раза меньше, чем в марте 2017 года (1 млрд 402,9 млн кубометров).

“Стоит также отметить, что Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не покупает газ у ”Газпрома“, импортируя голубое топливо исключительно на западной границе”, — добавил советник министра энергетики.

Напомним, в первом квартале 2018 года транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился на 13,3%.

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