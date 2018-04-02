Украинские суды вправе рассматривать иски по евробондам ПриватБанка ввиду нарушения госорганами законодательства страны

Исковые требования к ПриватБанку (Киев) и UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) держателя евробондов банка - компании THEO Worldwide Corp. - подсудны украинским судам ввиду нарушения государственными органами при национализации финучреждения законодательства страны.

Такое мнение выразил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор холод.

"Исковые требования компании THEO Worldwide Corp. к Приватбанку и его структуре UK SPV Credit Finance plc (эмитент евробондов – ИФ) обоснованы тем, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц неправомерно осуществил сделку по обмену обязательств ПриватБанка перед UK SPV Credit Finance plc, вследствие чего истец понес убытки", - сказал он.

Юрист пояснил: "Учитывая, что исковые требования обоснованы нарушением государственными органами Украины процедурных моментов при национализации ПриватБанка, такой спор подсуден украинским судам и вполне может быть ими рассмотрен".

Комментируя механизмы исполнения судебного решения, В.Мороз допускает возможность взыскания ущерба на территории Украины в рамках исполнительного производства, должником в котором и будет выступать ПриватБанк.

Юрист также допускает, что решение Хозяйственного суда Киева можно легализировать на территории Великобритании и попытаться наложить взыскание на UK SPV Credit Finance plc. В то же время он скептичен относительно результативности такой попытки ввиду отсутствия у эмитента каких-либо активов и денежных средств.

Как сообщалось, Хозсуд Киева 28 марта полностью удовлетворил иск THEO Worldwide Corp к ПриватБанку и связанной UK SPV Credit Finance о взыскании $663 тыс. долга по эмитированным британской структурой еврооблигациям.

В рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед умышленно созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

После национализации ПриватБанка компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.

В начале октября 2017 года ПриватБанк сменил трасти по еврооблигациям на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года. С 3 октября 2017 года новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).

В свою очередь, Национальный банк Украины 27 октября 2017 года согласовал изменение структуры банковской группы ПриватБанк. Из ее состава исключены SIA "PrivatLizings" (Латвия), ООО "Приватофис" (Днепр), UK SPV Credit Finance PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance NO.1 PLC (Великобритания).

Madison Pacific Trust Limited 2 ноября уведомил банк о досрочном взыскании задолженности по евробондам.

Кроме того, 8 ноября Madison Pacific Trust Limited и UK SPV Credit Finance plc подали заявления в Лондонский арбитражный суд для инициирования арбитражного производства.