Совместное заявление руководителей стран "Нормандской четверки" показало, что мирный процесс не заблокирован и парламент должен показать внутренне перемещенным лицам, что они не забыты политиками, заявил сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Юрий Бойко: Все граждане Украины хотят мира, а особенно болезненным этот вопрос является для 1,5 млн переселенцев с востока Фото: opposition.org.ua "Совместное заявление руководителей стран "Нормандской четверки" дало нам уверенность, что мирный процесс не заблокирован, он движется вперед, и наш парламент должен помогать этой инициативе. Мы должны совершать действенные движения по восстановлению территориальной целостности нашего государства на базе Минских соглашений, как это сказано в заявлении. Верховная Рада должна это поддержать прежде только потому, что этого хотят все люди. Все граждане Украины хотят мира, а особенно болезненным этот вопрос является для 1,5 млн переселенцев с востока, которые потеряли все свое имущество и начинают жизнь с нуля. Именно они ждут от парламента, от правительства и от власти в целом действенной поддержки", – заявил Бойко.Нардеп призвал Раду проголосовать за законопроект №7304-1, который должен защитить права переселенцев."В повестке дня Верховной Рады стоит законопроект по защите жилищных прав внутренне перемещенных лиц. Это первый законопроект из четырех, которые нужно принять для того, чтобы дать сигнал этим людям, что депутаты о них помнят", – сказал Бойко.Лидеры стран "Нормандской четверки" – президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель – 29 марта выпустили совместное заявление, в котором подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей. Также политики призвали прилагать усилия для освобождения сторонами удерживаемых лиц по формуле "всех на всех". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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