Депутат Госдумы Российской Федерации от Свердловской области предложил «чиповать трудовых мигрантов»

Об этом Иванов заявил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, передает со ссылкой на .

Так, российский депутат сообщил, что инициирует введение обязательной практики ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию об иммигранте.

Таким образом Иванов рассчитывает «повысить эффективность контроля в этой сфере».

Пользователи сети в комментариях обрушили на депутата шквал критики, на что в ответ Иванов оправдался тем, что хочет якобы заменить бумажные документы на электронные носители, чтобы создать больший комфорт для мигрантов.

«Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чиповать – это браслет на руке, с электронной «таблеточкой», как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто, когда заехал, кем приглашен. Группа крови, заболевания и т. п.»,– пояснил российский депутат.

«Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь. Не дай Бог потеряют – спецприемник. По моему мнению, будет гораздо лучше. И контроль со стороны ФМС и мигрантам комфортнее», – с уверенностью высказался Иванов.

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