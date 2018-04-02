Новая жена Андрея Ющенко, сына третьего президента Украины, Елена Безуглая мечтает снятся в кино, при этом 34-летняя женщина часто пробовала себя в качестве фотомодели и даже снялась в популярном телевизионном шоу «Панянка-Селянка».

Выпуск передачи с участием Безуглой был опубликован на канале ТЕТ в YouTube в октябре 2015 года.

Елена Безуглая

В шоу новая невестка экс-президента Украины показана, как панянка, живущая в родительском доме в Киеве.

На камеру Безуглая рассказала, что занимается организацией праздников и благотворительностью, любит спорт и пишет картины.

Помимо этого в сети можно отыскать фотографии женщины, опубликованные на сайтах кастингов, где она фигурирует в роли желающего сняться в кино или рекламе.

Как стало известно ранее Елена Безуглая и Андрей Ющенко поженились в ноябре прошлого года, при этом познакомились они еще 14 лет назад, до первого брака Ющенко-младшего.

Женщина имеет собственный благотворительный фонд, занимающийся ресторанным бизнесом, в 2015-м году хотела попасть в политику и баллотировалась в депутаты горсовета.

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