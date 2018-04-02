Тут говорят, что товарищ недоканцлер Гройсман стал чуть ли не всенародным героем.

Мол, мужественно показал комбинацию из среднего пальца господам от МВФ и отложил повышение тарифов на газ.

Это же до какой степени упоротости надо дойти, чтобы забыть, что "нова, чесна влада" за годы своего руления экономикой уже ПОДНЯЛА тариф на газ в 9,5 (!!!) раз.

А очередное "покращення" Гройсман просто отложил, с еврейской хитростью ожидая, чем закончатся потуги Гаранта и Парламента с созданием антикоррупционного суда.

И если эта затея провалится, Гройсман обязательно повысит тарифы до... нового, европейского, справедливого уровня.

Но за грохотом фанфар и лозунгом "Путин нападет!" толпа об этом не думает.

Толпа радостно скачет, хором.

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