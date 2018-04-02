Вопрос выплат освобожденным три месяца назад украинским пленным должен быть закрыт. Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, народный депутат Ирина Геращенко, передает корреспондент

"Как уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию я направила уже два запроса в Кабмин, относительно невыполнения правительством их обязательств и инициативы по выплате 100 тысяч заложникам. По моей информации, там были определенные бюрократические преграды - я знаю, что СБУ предоставила списки Минсоцполитики. Я считаю, что этот вопрос должен быть закрыт", - сообщила И.Геращенко.

Как сообщал 27 декабря 2017 года состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Кабмин выделил по 100 тысяч гривен уволенным заложникам.

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