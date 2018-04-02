Комитет Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции не смог начать работу по рассмотрению законопроекта об освобождении от обязательного декларирования общественных активистов в сфере антикоррупционной деятельности из-за того, что из 24 его членов на заседание явились только шесть. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорил, что вопрос об отмене деклараций должны рассмотреть в парламенте 3 апреля Фото: rada.gov.ua В эфире телеканала "112 Украина" заместитель главы комитета Борислав Береза сообщил, что на заседание комитета пришли только шесть из 24 народных депутатов."У нас кворум очень редко за последнее время появляется", – заявил он.Член комитета нардеп от "Самопомочі" Егор Соболев отметил, что на заседание не пришли представители БПП, "Народного фронта", Радикальной партии и Оппозиционного блока."Это те силы, которые ввели для общественных активистов требование подавать электронные декларации... Я уверен, что они, эти силы, разыгрывают фарс, когда говорят, что они хотят изменить закон. Я уверен, что они сейчас реализуют свое следующее действие – добиться амнистии своим коррупционным капиталам", – добавил Соболев.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон".Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что этот вопрос рассмотрят в парламенте 3 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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