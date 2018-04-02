"Это фото нашего гида-туарега Мусы, который лег отдохнуть на песчаной вершине в пустыне Сахара, ожидая пока все остальные одолеют трудный путь", - рассказывает Ивэн Кол, призер конкурса. Путешественник - фотограф признается, что на высокую песчаную гору пришлось потратить 45 минут, а вот вернуться вниз только за 10, так как уже можно было убегать, прыгать и даже катиться. Название фото "Заслуженный отдых".

Результаты исследования позволяют предположить, что и площади других пустынь могли увеличиться, сообщает N + 1 .

Исследователи предположили, что особенно сильно глобальное потепление влияет на пустыне, в первую очередь, на Сахару, которая считается самой большой и самым жарким пустыней в мире. Чтобы проследить, как менялась Сахара с начала ХХ века, ученые проанализировали данные об атмосферных осадках в Африке с 1920 по 2013 год. Обычно пустыней считается место, где за год выпадает менее 100 миллиметров осадков в год. Кроме того, ученые смотрели, как менялась температура воздуха у поверхности с 1850-2015 год.

Выяснилось, что в период с 1910 по 2013 год средний размер территории Сахары увеличился примерно на 700 000 квадратных километров или на 10%. Оценка основывалась на данных об осадках. Анализ информации другим методом показал, что наиболее заметные изменения наблюдаются зимой - в это время года среднее значение достигло 2246000 квадратных километров (16%) - а наименее заметны - летом (876 квадратных километров или 11%).

Кроме того, ученые отмечают, что результаты их исследований можно применить и к другим пустынь.

Напомним, что пустыню Сахару в районе города Айн-Сефра в Алжире уже второй раз с начала года засыпало снегом.