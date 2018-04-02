"Метинвест" продлил полномочия гендиректора ИнГОКа еще на год

Наблюдательный совет ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", продлил полномочия действующего генерального директора предприятия Александра Герасимчука еще на год.

Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровый вопрос рассмотрен на заседании набсовета 2 апреля текущего года.

Как уточняется, полномочия А.Герасимчука продлены с 3 апреля 2018 года по 2 апреля 2019 года включительно.

ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%. Производственная мощность предприятия - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".