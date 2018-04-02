По словам главы МИД РФ, на Западе «все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации», а Кремль требует обосновать обвинения фактами.

Заявления близкого к расследованию источника о том, что отравление бывшего двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Англии было столь изощренным, что вряд ли произошло без одобрения Кремля, «рассматривать действительно нельзя», потому что у Москвы «нет мотива» для преступления. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет Лига.Новости.

«Если идет речь о таком боевом отравляющем веществе, да еще если оно применено изощренно, делайте выводы сами, что могло стать с людьми, которые были выбраны в качестве объектов такой атаки», — сказал он, информирует svodka.net.

По словам главы МИД РФ, на Западе «все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации», а Кремль требует обосновать обвинения фактами.

«Когда фактов нет… начинают срывать зло на дипломатах», — добавил он.

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Лавров отметил, что российский президент Владимир Путин «уже лично комментировал и говорил о том, что лишь абсолютно предвзятый человек, который затеял страшную, безумную провокацию, может настаивать, что у России был мотив. Какой у нас был мотив?», — посетовал он и добавил, что мотива у России «быть не могло».

«Человек был выпущен на свободу, помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад. И если бы к этому человеку были бы какие-то претензии, наверное, он бы не подлежал обмену», — заявил Лавров.

5 марта 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен прежний полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции заявили, что россияне отравлены боевым веществом нервно-паралитического действия «Новичок», которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров: ЕС, США и другие страны заявили о высылке десятков российских дипломатов, а также о разрыве или заморозке дипломатических отношений, закрытии дипмиссий. Решение по РФ приняли 29 государств и НАТО.

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