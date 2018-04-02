В аргентинском городе Апостолес открыли первый в Аргентине памятник украинской писанке. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter посольства Украины в Аргентине.

Работники посольства отметили в сообщении, что памятник:"... стал символом единения Украины и Польши в Аргентине".

Как сообщал в Киеве к Пасхе состоится ряд праздничных мероприятий, в частности с 5 по 22 апреля, на время пасхальных праздников, состоится Всеукраинский фестиваль писанок.

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