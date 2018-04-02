Закон № 2262-VIII о реформировании сферы парковки транспортных средств, изменении правил парковки и эвакуации опубликовали в газете «Голос Украины». Документ вступит в силу через 180 дней с момента опубликования, то есть 27 сентября 2018 года.

Как передает Экономическая правда, закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также распространяется механизм привлечения к админответственности лица, на которое зарегистрировано авто, за зафиксированные нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки, в частности за неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Полномочия рассмотрения дел об админправонарушениях и временного задержания авто, согласно документу, имеют инспекторы по парковке. Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрено 50% скидки в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения в случае их уплаты в течение 10 банковских дней.

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Законом устанавливаются все случаи значительного препятствования дорожному движению или создания угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов, оставлено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуировали авто, размещение этой информации на сайте исполнительного органа соответствующего местного совета, а также информирование об эвакуации авто на мобильные телефоны владельцев. Возврат задержанного транспортного средства будет происходить незамедлительно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранения.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

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