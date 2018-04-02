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Фонд госимущества исключил из списка приватизации восемь облэнерго, три ТЭЦ и “Турбоатом”
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02.04.2018 16:59
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Фонд госимущества Украины оставил в списке объектов, подлежащих
приватизации, Одесский припортовый завод, “Сумыхимпром“,
Запорожский производственный алюминиевый комбинат и “Центрэнерго“.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Одесский
припортовый завод остался в списке объектов, которые готовят к
приватизации Фото: opz.odessa.net Из списка объектов на
приватизацию в 2018 году исключены контрольные пакеты акций пяти
облэнерго и блокирующие пакеты акций трех облэнерго,
“Донбассэнерго“, 75,22% акций “Турбоатома“, 51% акций Запорожского
титано-магниевого комбината, 50% акций “Азовмаша“ и 40% акций “Світ
ласощів“.Из четырех ТЭЦ, которые планировали продать, осталась
только Николаевская. Криворожская, Днепровская и Херсонская
исключены из списка на приватизацию.В то же время в список внесли
блокпакеты по 25% акций “Нафтохімік Прикарпаття” и
“Нефтеперерабатывающего комплекса – Галичина“, 100% акций
“Украины туристической“ и 76,7588% акций Херсонского хлопкового
комбината.В списке крупнейших объектов, которые готовят к
приватизации в 2018 году, остались 99,567% акций Одесского
припортового завода (ОПЗ), 99,995% “Сумыхимпром“, 68,009%
Запорожского производственного алюминиевого комбината и 78,29%
“Центрэнерго“.Дополнительный список объектов с активами свыше 250
млн грн для продажи в этом году отдельно утвердит правительство.6
марта 2018 года глава ФГИ Виталий Трубаров сообщил, что с начала
года фонд перечислил в госбюджет 253 млн грн от
приватизации и аренды госимущества. Кроме того, он заявил, что
фонд планирует выручить от приватизации государственного
имущества 21,3 млрд грн в 2018 году.16 марта 2018 года ФГИ
представил список главных объектов приватизации на нынешний год.
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