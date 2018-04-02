Фонд госимущества Украины оставил в списке объектов, подлежащих приватизации, Одесский припортовый завод, “Сумыхимпром“, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и “Центрэнерго“. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Одесский припортовый завод остался в списке объектов, которые готовят к приватизации Фото: opz.odessa.net Из списка объектов на приватизацию в 2018 году исключены контрольные пакеты акций пяти облэнерго и блокирующие пакеты акций трех облэнерго, “Донбассэнерго“, 75,22% акций “Турбоатома“, 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината, 50% акций “Азовмаша“ и 40% акций “Світ ласощів“.Из четырех ТЭЦ, которые планировали продать, осталась только Николаевская. Криворожская, Днепровская и Херсонская исключены из списка на приватизацию.В то же время в список внесли блокпакеты по 25% акций “Нафтохімік Прикарпаття” и “Нефтеперерабатывающего комплекса – Галичина“, 100% акций “Украины туристической“ и 76,7588% акций Херсонского хлопкового комбината.В списке крупнейших объектов, которые готовят к приватизации в 2018 году, остались 99,567% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,995% “Сумыхимпром“, 68,009% Запорожского производственного алюминиевого комбината и 78,29% “Центрэнерго“.Дополнительный список объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в этом году отдельно утвердит правительство.6 марта 2018 года глава ФГИ Виталий Трубаров сообщил, что с начала года фонд перечислил в госбюджет 253 млн грн от приватизации и аренды госимущества. Кроме того, он заявил, что фонд планирует выручить от приватизации государственного имущества 21,3 млрд грн в 2018 году.16 марта 2018 года ФГИ представил список главных объектов приватизации на нынешний год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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