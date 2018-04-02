Если разгорелся пожар: эти простые правила спасут ваших детей По теме: Уже который год статистика пожаров в России продолжает пугать нас своими данными. 25 марта произошел несчастный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В пламени пострадали и погибли десятки человек. Многие из них — дети, пишет со ссылкой на . Повторяющиеся трагедии заставляют миллионы людей задаться крайне важным вопросом: «Что делать во время пожара?» Как поступить, если ты находишься в большом помещении и заметил признаки задымления? Как уберечь от опасности детей? Сегодня - о правилах, следуя которым ты можешь спастись в случае пожара. Наиболее важными можно считать первые три. И ты просто должен научить этому своих детей, потому что они больше других уязвимы во время возгорания и сопутствующей ему паники. Что делать при пожаре Правило № 1. Заранее продумать пути выхода

Когда оказываешься в любом людном месте, разберись, как спасаться из него в случае нештатной ситуации. По мнению специалистов , такое поведение нужно сделать привычкой. Если ты пришел в торговый центр, разберись, по каком пути будешь двигаться в случае эвакуации. Попадая в замкнутое пространство, просчитай, куда будешь уходить и какими путями. Желательно научить этому детей. Можно с ними в это даже поиграть, заходя в крупный торговый комплекс, развлекательный центр или другое сложно разветвленное здание.

Правило № 2. Не паниковать

Если заметил признаки возгорания или почувствовал запах дыма, а этого пока не замечают другие люди, постарайся не паниковать. Лучше только в такой ситуации громко, спокойно и быстро сообщить, что в здании есть опасность задымления, призвать людей покинуть помещение, но не ждать никого, а быстро направиться к выходу. Нужно помнить, что в попытке спасти как можно больше людей, можно не спасти никого, следовательно подумать нужно прежде только о своей безопасности и о тех, за кого отвечаешь напрямую. События в Кемерово доказали, что такая паранойя — это полезно и правильно. Правило № 3. Защитить органы дыхания

Если ты носишь с собой воду, она может спасти тебе жизнь. Намочи варежку, шарф или шапку, зажми рот и нос, контролируй себя — дышать следует только через мокрую ткань. Если воды нет, заменить ее может моча. Помочившись на платок или любой кусок ткани, пользуйся этим фильтром. Воду с собой мы носим нечасто, дети — почти никогда. Поэтому для спасения сгодится любая одежда. Моча лучше фильтрует дым и ядовитые вещества, чем вода. Обычно дети смеются, когда слышат от педагогов об этом правиле, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно.

Правило № 4. Научить детей думать о себе

Дети подвержены панике не меньше взрослых. Но даже в атмосфере всеобщей паники у них будет работать стадное чувство. Если ребенок узнал о каком-то ЧП, скорее только, он будет озираться по сторонам или ждать распоряжения учителя или кого-то еще из старших, но никогда не рванет к выходу сам. То есть нужно до детей донести, что при любом дыме или хлопке их задача — сразу оказаться на улице. Не нужно ждать родителей или друзей. Правило № 5. Не двигаться против толпы

Если ты оказался в толпе, двигаться нужно строго в ее направлении. При этом нужно подстроиться под скорость движения других людей и никого не толкать. Если с тобой ребенок, он должен двигаться не позади тебя, а перед тобой. Так его проще защитить или поддержать. Если задымление не сильное, то маленького ребенка можно усадить на плечи. Тем, кто передвигается в одиночку, руки нужно скрестить на груди, локти немного расставить, кулаки сжать. Даже если тебя сдавят, в такой позе ты сможешь дышать свободно. Объясни детям, что никогда нельзя двигаться против толпы или тормозить в ней в поисках родителей. Следует собраться и двигаться к выходу со всеми вместе. Встретиться можно потом, когда покинете здание. Правило № 6. Быстро встать, если упал

Самое опасное, что может произойти с тобой в толпе, это падение, потому что ты рискуешь быть задавленным или затоптанным. Чтобы избежать этого, во время движения обязательно смотри, что находится под ногами. Избегай выступов и острых углов. У того, кто упал в толпе, есть только три секунды, чтобы подняться. И для спасения в такой ситуации все средства хороши. Ни в коем случае не пытайся сгруппироваться или ждать, что кто-то поможет встать. Вместо этого вцепись мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто и буквально взбирайся по человеку наверх. Правило № 7. Прижаться к полу при сильном задымлении

Другая тактика требуется, если ты находишься в сильно задымленном помещении. Продукты горения всегда движутся по направлению вверх, следовательно твоя задача — опуститься как можно ниже на пол, даже если это несколько замедлит движение. Если есть возможность, двигайся на четвереньках, ползком или очень сильно пригнувшись к полу. Ядовитые продукты горения, от которых люди теряют сознание, останутся выше уровня твоего тела. Кислорода во время задымления снизу всегда больше, а видимость лучше.

Правило № 8. Избегать лифтов

Спускаться желательно по лестницам, но ни в коем случае не на лифте. Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» и строительным нормам и правилам (СНИП), эвакуационные пути не должны включать эскалаторы. При пожаре у людей есть соблазн воспользоваться эскалатором, а не лестницей. При этом велик риск попасть в уже задымленную зону. Лестница более безопасна, так как она отделена перегородками и противопожарными дверями. Эскалаторы при пожаре должны автоматически выключаться, но, если произойдет нештатная ситуация и они снова начнут работать, вероятно падение людей и защемление одежды подвижными частями. Как преодолеть панику Панику почти невозможно контролировать. И всё же в таких ситуациях полезно овладеть собой. Попробуй контролировать дыхание. Времени на упражнения у тебя не будет. Но ты можешь потратить несколько секунд на то, чтобы сделать несколько вдохов и выдохов для контроля над диафрагмой. Нужно сконцентрироваться хотя бы на мгновение. Это позволит вновь овладеть психикой.

Ни в коем случае нельзя убегать, если возникает такое желание. Надо удерживать себя усилием воли.

Сконцентрируйся на простых автоматических действиях. Нужно знать заранее, как и что будешь делать: найти глазами близкого человека, набрать номер пожарной службы и вспомнить дорогу к выходу.

Если с тобой ребенок, успокой его словами. Необходимость объяснить ситуацию другому человеку и успокоить того, кто боится больше тебя, помогает сосредоточиться и переключиться. Следствием паники может быть как гиперактивность, так и лень. Гиперактивного человека, если он толкается, бежит, кричит, лучше остановить, пока паника не передалась другим людям. Человека с апатией (заторможена реакция, неестественно вялый вид) лучше привести в чувство жестким разговором или даже пощечиной. Возможно, это спасет ему жизнь. Действия при возгорании в квартире Иногда родителям приходится оставлять своих подросших детей одних в квартире. Поэтому важно научить их, что делать в случае пожара. Ребенок не должен растеряться в чрезвычайной ситуации, следовательно необходимо регулярно с ними повторять следующую инструкцию. При появлении запаха гари в квартире, немедленно и как можно скорее найди его возможный источник.

По пути закрывай все окна и двери, чтобы огонь не распространился. Если после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с улицы через открытое окно. Внимательно проверь комнаты, балкон, выгляни на всякий случай на лестничную площадку. Лучше быть уверенным в своей безопасности, чем пропустить начало возгорания. Если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не получается, стоит немедленно покинуть квартиру. Запомни: ядовитый дым намного опаснее огня. Нос и рот накрой влажным полотенцем или тряпкой. Если дыма много, передвигайся на четвереньках к выходу. На площадке безотлагательно вызови пожарных по телефону 01 или 112. Скажи диспетчеру адрес, имя и фамилию, место (дом, подъезд, этаж, квартира, комната), что и как загорелось. Затем четко ответь на вопросы спасателей. Вполне вероятно, что могут спросить, как удобнее и быстрее добраться к дому, где можно поставить машину, сколько этажей в доме, запирается ли дверь в подъезд (если да, то надо сообщить код от домофона или открыть ее самостоятельно). Когда будешь покидать квартиру, плотно закрой за собой двери, по возможности отключи электроприборы и электричество. Ни в коем случае нельзя задерживаться на сбор вещей! Обязательно предупреди соседей. Осторожно спустись по лестнице. Не пользуйся лифтом! Это может быть смертельно опасно! После останься возле дома и жди приезда пожарных. Как справиться с тревогой за своего ребенка Тревожность — это состояние психического напряжения, при котором человек воспринимает нейтральную ситуацию как угрожающую. При этом он испытывает мучительное беспокойство, прогнозирует неудачу или предчувствует опасность. Трагедия, когда гибнут дети, обострила чувства многих родителей, они начали слишком опекать своих малышей. Боятся теперь отпустить ребенка в магазин или кино. Если тебе стало страшно отпускать ребенка куда-либо, признайся честно, что именно ты этого боишься, это ты хочешь себя обезопасить от плохого. Так ты не заразишь его страхом и не подорвешь доверие к миру. Он не должен думать, что всё вокруг страшное и враждебное. Да, с ребенком нужно говорить о чрезвычайных ситуациях, но следует делать выговор на том, как себя защитить и чего следует опасаться. При этом обязательно раскрывать алгоритм действий, объяснять как практически справиться с ситуацией. Рассказывать об этом нужно по возможности спокойно и без лишних эмоций. Невозможно гарантировать полную безопасность ребенка ни в детском саду, ни в школе, ни на улице, ни дома. Мы все уязвимы, но что с этим делать? Парализовать себя страхом и бояться или всё-таки понимать, что нам дана жизнь, которую надо прожить, и учить этому детей? Родители должны готовить детей к жизни, говорить им о том, что в ней есть хорошее и плохое. Излишне опекая ребенка и запрещая ему что-то делать, например, фразами «Не лезь, упадешь», «Куда ты несешься?», взрослые формируют робкую личность с позицией жертвы. Избежать этого можно, если с раннего детства создавать у ребенка ощущение, что он может управлять своей жизнью, рассказывать о его возможностях, но при этом расставлять разумные границы.











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