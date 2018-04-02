На днях в соцсетях разгорелся большой скандал из-за селфи украинского военного на фоне модно одетых подростков, которое тот опубликовал на своей странице в Facebook с ироничной припиской «Какие будут комментарии?» Сам снимок был сделан во Львове.

Тот самый пост

Из-за чего скандал

Мнения пользователей Facebook по поводу такого поступка военного разделились. Одни поддержали его, и тоже считают, что, во-первых, парни выглядят не как мужчины, а во-вторых позволяют себе курить рядом с остановкой общественного транспорта. Многие пожелали отправить «модников» в армию, где бы им «вправили мозги».

Сам автор фото также нелицеприятно высказался в сторону парней в комментариях, однако позже удалил эти записи. В них он называл молодых людей гопниками.

В свою очередь многие пользователи высказались против осуждения парней, назвав поступок военного по меньшей мере некрасивым и странным. Автору фото посоветовали не осуждать чужих детей и не указывать, как им нужно одеваться.

— Мы отправлялись на войну, чтобы дети имели право на детство. Иди самоутверждайся на фоне 30-летних быков, которые пилят бабло, пока ты берцы носишь, — добавил один из комментаторов.

Кроме того, высказалась и мама, сын которой одевается так же, как и ребята с фотографии. По ее словам, модная одежда не помешала молодому человеку помогать армии.

— Уважаемый Петр! Это мой сын, ему 15 лет, и последние четыре года он каждые выходные делает витаминные согревающие смеси из ягод, цитрусовых и имбиря, котырые получают защитники из разных подразделений. Счет уже пошел за пятую тонну. И если возникнет потребность, он снимет свои розовые штаны и будет защищать нас так, как защищаете вы. Не в одежде суть, а в голове, — написала женщина.

Ответ матери одного из парней, который одевается похоже

Не заставили себя ждать и мемы. На одном из них суровому военному придали «модный» вид, чтобы он не терялся на фоне подростков.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира