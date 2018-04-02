Помощник президента России заявил, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с Владимиром Путиным предложил провести двустороннюю встречу.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с Владимиром Путиным, которая состоялась 20 марта, предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», – цитирует Ушакова «РИА Новости».

Трамп действительно 20 марта говорил, что его встреча с Путиным может состояться в ближайшем будущем, но не говорил, где именно. На встрече с Путиным он хотел бы обсудить гонку вооружений между двумя странами, а также ситуацию в Украине, Сирии и Северной Корее.

Российский чиновник добавил, что после этого «конструктивного делового» разговора произошел «сбой в двусторонних отношениях – высылка шестидесяти дипломатов, закрытие генерального консульства». По этой причине после двадцатого марта вопрос об организации встречи лидеров не поднимался.

Путин и Трамп лично встречались дважды. В июле 2017 году они провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, а в ноябре – пообщались «на ногах» на саммите АТЭС в Дананге.

Напомним, что во время разговора 20 марта Трамп поздравил Путина с переизбранием, хотя его советники категорически советовали этого не делать. Также он заявил, что если Россия втянет США в гонку вооружений, то американцы ее выиграют.

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