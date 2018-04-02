В результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий в одной из воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Николаевской области. Об этом сообщил со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил ВСУ.

"Вчера, 1 апреля, в одной из воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на в Николаевской области, при исполнении служебных обязанностей в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы", - говорится в сообщении.

По этому факту проводится служебное расследование.

"Также на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров Командования Воздушных Сил ВС Украины", - передают в пресс-службе.

Напомним, военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области.

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