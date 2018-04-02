"Исцелена". Зианджа исполнила песню Могилевской. Видео
02.04.2018 17:07
Украинская певица Зианджа, ставшая участницей шоу "Голос країни 8"
на телеканале "1+1" и ранее известная как Борис Апрель, исполнила
на проекте песню из репертуара Натальи Могилевской "Исцелена".
Видео обнародовали на канале "Голос країни" в YouTube. Зианджа
продолжила участие на проекте, выиграв поединок у Виктории
Ильчишин. | Зианджа выступила на этапе нокаутов Скриншот:
Голос країни / YouTube Борис Апрель (настоящая фамилия
Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика
звезд. Суперфинал". Он ушел со сцены 10 лет назад. видео
Видео:
Голос країни / YouTube