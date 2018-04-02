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"Исцелена". Зианджа исполнила песню Могилевской. Видео
02.04.2018 17:07
Украинская певица Зианджа, ставшая участницей шоу "Голос країни 8" на телеканале "1+1" и ранее известная как Борис Апрель, исполнила на проекте песню из репертуара Натальи Могилевской "Исцелена". Видео обнародовали на канале "Голос країни" в YouTube. Зианджа продолжила участие на проекте, выиграв поединок у Виктории Ильчишин.   | Зианджа выступила на этапе нокаутов Скриншот: Голос країни / YouTube Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал". Он ушел со сцены 10 лет назад. видео Видео: Голос країни / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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