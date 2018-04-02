|Почта Германии продавала данные о клиентах политическим партиям, - СМИ
|02.04.2018 17:10
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Deutsche Post оказывала партиям анонимные данные своих клиентов, в том числе, информацию о поле, возрасте, семейном статусе и образование, а также о наличии у них жилья и автомобиля, и о доходахНемецкая почтовая компания Deutsche Post продавала политическим партиям Германии данные о своих клиентах.
Фото: fxtribune.com
Почтовая компания начала продавать личные данные клиентов через свою "дочку" Deutsche Post Direkt GmbH в 2005 году, сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на результаты собственного исследования.
Во время выборов в 2017 году Христианско-демократический союз и Свободная демократическая партия заказывали проведение анализа электората у этой компании
Обе партии подтвердили изданию наличие таких контрактов.
Напомним, что Согласно масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.
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