Deutsche Post оказывала партиям анонимные данные своих клиентов, в том числе, информацию о поле, возрасте, семейном статусе и образование, а также о наличии у них жилья и автомобиля, и о доходах

Почтовая компания начала продавать личные данные клиентов через свою "дочку" Deutsche Post Direkt GmbH в 2005 году, сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на результаты собственного исследования.

Во время выборов в 2017 году Христианско-демократический союз и Свободная демократическая партия заказывали проведение анализа электората у этой компании

Обе партии подтвердили изданию наличие таких контрактов.

Напомним, что Согласно масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.

Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов .