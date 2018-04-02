С 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года в Украине от взрывоопасных предметов погибли по меньшей мере 2558 гражданских лиц.

Об этом заявил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комисаров, передает УНИАН, информирует svodka.net.

«С начала боевых действий (с 2014 года) было проверено около 26 тысяч гектаров территории и уничтожено более 346 тысяч взрывоопасных предметов», — сказал Комиссаров.

При этом он отметил, что даже проверенная территория не является полностью безопасной, а один взрывоопасный предмет может травмировать до 10 человек.

«На сегодняшний день территория, подконтрольная украинской власти, ориентировочно загрязнена взрывоопасными предметами — это около 7 тыс. квадратных километров. Территория, которая на сегодняшний день временно неподконтрольна украинской власти, ориентировочно загрязнена взрывоопасными предметами — примерно 9 тыс. кв. км», — заявил Комисаров.

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