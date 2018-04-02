Россия решила выслать черногорского дипломата в ответ на подобный шаг Подгорицы. Об этом сообщает со ссылкой на заявление МИД РФ.

"Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического работника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипаля" российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника черногорского посольства", - говорится в заявлении.

Как сообщал 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран.

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.





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