Вначале — немного передового опыта. Бюро переписи населения США выпустило на днях демографический прогноз до 2060 года. В прогнозе имеется несколько ключевых дат, после которых облик страны изменится бесповоротно.

Так, в 2035 году число граждан старше 65 лет превысит в Америке число граждан младше 18 — сразу на полтора миллиона. Далее этот перевес старых над малыми будет увеличиваться. В этом году, образно говоря, «на пенсию выйдет последний бэби-бумер».

Это случится, на всякий случай, в не очень отдалённом будущем: 2035 год наступит только через 16 лет. И это будет означать в перспективе растущий перевес числа иждивенцев над работающими.

Подобный перевес старости над юностью настиг многие европейские страны, отметим, несколько раньше. Причем в первую очередь не те, по которым прошлись мировые войны, а те, по которым куда более смертоносным (в чисто арифметическом смысле) катком прокатились массовые эмиграции начала нулевых.

Но рассматривать Болгарию или Прибалтику как примеры бессмысленно. Потому что Болгария и Прибалтика даже не пытаются найти выход из маячащего перед ними кризиса, а США – твёрдо намерены его не допустить.

Западноевропейские страны перспективу получить множество пенсионеров на шеях у малочисленной молодёжи осознали как раз довольно давно — практически сразу после того, как перестали, напротив, бояться перенаселения. И приняли меры — те единственные, что сработали.

А сработал только завоз иммигрантов. Вопреки распространяемым (в том числе и в отечественных СМИ) ложным данным, никакие социальные программы вернуть воспроизводство на приемлемый уровень нигде в Европе не смогли. Козыряющая сегодня едва ли не единственным в ЕС естественным приростом населения Франция — имеет этот прирост за счёт «французов», происходящих из Алжира, экваториальной Африки и пр. Любопытно, что при этом значительную часть работающих иммигрантов составляют как раз приезжие из стран бывшей социалистической Европы (около 15%, по подсчётам, населения во Франции составляют иммигранты первых двух поколений из Европы).

В США же завоз иммигрантов никогда по сути и не прекращался — как легальный, так и контрабандный. И с этим связана ещё одна важная дата, отмеченная в «Прогнозе» Бюро переписи населения:

В 2020 году между детей США белые станут меньшинством.

Речь идёт не о том, что «белые неиспанского происхождения» начнут рожать меньше детей, чем прочие американцы. Это произошло ещё несколько лет назад. Речь о том, что между 78 миллионов жителей США младше 18 лет большинство будут составлять, если можно так выразиться, «цивилизационные меньшинства».

Тут стоит обратить внимание на то, почему у США вообще возникло странное определение «Non-Hispanic White». То есть почему данная общность очерчивает исключительно американцев европейского происхождения.

Как писали исследователи ещё в 1930-х, «американец может быть нордического происхождения, может иметь славянские или даже итальянские корни, но это всё равно американец… англо-саксонская Америка поглощает всех».

Сегодня, спустя почти сотню лет, мы можем констатировать, что англо-саксонская Америка поглотила и превратила в себя не всех американцев.

Она определённо не сумела поглотить большую часть своего латиноамериканского населения (некоторый процент, непременно, «культурно белеет», но опережающими темпами растёт число остающихся в своём культурном поле). Она не сумела также поглотить большую часть своего 40-миллионного чернокожего населения — которое, кстати, продолжает пополняться за счёт иммигрантов из Чёрной Африки. Американские негры сегодня — это типичный «народ внутри нации» с резко меньшим, чем у «неиспаноязычных белых», доходом (перепад в среднем более чем вдвое) и явно отдельной — хотя простенькой по всем параметрам — культурой.

То есть «неиспаноязычные белые» – это круг, за границей которого заглушается массовая цивилизационная ассимиляция. Там, за его пределами, находятся группы, интегрированные в американское общество либо очень по-своему, либо далеко не до конца.

Так вот. Эти «небелые американцы» станут арифметическим большинством примерно в 2043 году (представим себе, что население России в основном состоит из жителей Таджикистана и Узбекистана, перемежаемого гостями из Закавказья).

Встает вопрос: сумеет ли Америка середины XXI века, состоящая уже по большей части из представителей иной, не «англо-саксонской» цивилизации, – обеспечить тем не менее цивилизационную преемственность этим своим наследникам?

Отметим: собственно политический «крах белых» в США уже практически наступил. Нынешний президент — последний «президент белых», поскольку во всех штатах США, включая ключевые, соотношение меняется в пользу избирателя «демократического». То есть представителей каких-либо осознающих себя меньшинств.

Однако крах политический и крах цивилизационный — разные вещи. До сих пор опыт по «замене населения» в целом государстве имелся только один, и то условный: резкое увеличение числа мусульман-суннитов в Ливане за счёт палестинских беженцев и последующая гражданская война привели к массовому бегству христиан (маронитов-католиков, православных и армян) и уменьшению их удельного веса в стране. Цивилизационно Ливан до своих предвоенных показателей не поднялся до сих пор. По словам экономиста Нассима Талеба, в молодости бежавшего от войны представителя ливанской православной общины, «Арабы, интересовавшиеся, похоже, только войной (и поэзией), а позже оттоманские турки, помышлявшие, похоже, лишь о войне (и утехах), предоставляли нам заниматься скучной торговлей и совсем уж безобидной наукой… Ливанский «рай» рухнул вдруг — хватило нескольких пуль и снарядов. Число культурных людей сократилось, упав ниже определенного критического уровня. В стране образовался вакуум. Утечку мозгов трудно восполнить, и прежняя культура, вероятно, утрачена навсегда»

Впрочем, это можно списать на разрушительную войну — которая погрузила в одичание не один только Ливан, но и многие государства. Хотя Талеб ясно указывает на банальное исчезновение людей, специализировавшихся поколениями на науке, экономике и культуре.

Тем не менее — стопроцентного исторического эксперимента, дающего ответ на вопрос «можно ли при замене населения передать ему характер своей цивилизации», пока нет.

Можно, однако, предположить, что, скорее только, «пост-европейская Америка» (как и «пост-европейская Европа») будут вынуждены культурно и цивилизационно упроститься. Просто потому, что языком общения «разных цивилизаций в одной» непременно становится пиджин.

А вот сможет ли та же Америки, упростившись, остаться лидером — вопрос, на который ответа пока нет.

…Перед нашей страной эта проблема остро встанет не так скоро. У России, где паритет пожилых и молодых уже также практически достигнут, ещё имеется ресурс пост-советских народов, исторически во многом культурно и цивилизационно «русифицированных» и при этом экономически от России отстающих.

Скорее только, Россия столкнётся с риском «замены населения» на десятилетия позже США.

И несколько позже Западной Европы — у нее пока имеется ресурс находящихся примерно в том же положении восточноевропейцев, но стоит учесть, что всточноевропейские страны во многом уже обезлюжены.

А значит — у нас будет приятная возможность поучиться на чужом опыте.

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