Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,175 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,175 грн/$1 с 26,25 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,16-26,19 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 2 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,161 грн/$1 с 26,307 грн/$1. Торговый оборот составил $321,34 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $394,24 млн.